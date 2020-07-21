Google внедрит функцию «Скачать позднее» в свой браузер Chrome

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Пожалуй, никто не будет против утверждения, что Chrome – самый распространенный браузер в мире. Конечно, на просторах Сети у него до сих пор не самая лучшая репутация: то оперативку он «жрет», как не в себя, то конфиденциальность страдает, то еще какие-то проблемы. Но и славу он свою собрал не за просто так. Chrome во многих сценариях работает быстрее и стабильнее. Один из главных его плюсов – постоянное добавление различных новых функций.





Например, совсем недавно Google решила добавить одну интересную фичу для мобильной версии своего браузера. Последняя версия Chrome Canary включает в себя экспериментальную функцию, которая позволит планировать загрузку любого файла.

Доступ к новой опции, которая так и называется «Запустить загрузку позже», можно получить, введя "chrome://flags" в URL-панели, а затем выполнить поиск по названию опции. После нажатия на ползунок Chrome должен показывать всплывающее окно при запуске загрузки и спрашивать, когда вы хотите, чтобы она началась. Есть три доступных варианта: «Сейчас», «По Wi-Fi» и «Выберите данные и время». У вас также есть возможность выключить всплывающее окно, если у вас нет необходимости планировать загрузку.





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Естественно, на данный момент эта функция работает не очень-то стабильно. Но этого следовало ожидать, все же речь идет даже не о бета-, а о альфа-версии опции. Но, учитывая скорость работы программистов Google, скорее всего, эта функция будет готова к производству в ближайшее время. Может быть, компания даже портирует ее на Chrome для рабочего стола.﻿





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Источник: techdowns.com