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Chrome станет еще лучше – Google готовят новые полезные обновления

15.07.2020 569 0

Google выкатил новую, 84 по счету версию Chrome. Список изменений может показаться скучным, но на самом деле нас ждет много важных нововведений. Конечно, все будет зависеть от того, насколько быстро сайты начнут реагировать на данное обновление, но, в теории, Интернет станет быстрее и менее «дерганным». Все благодаря улучшенной работе с Cookies.

 

Google объявила о внедрении новой политики SameSite Cookies, которая должна убыстрить загрузку страниц и улучшить безопасность. Изначально Корпорация добра решила дать разработчикам сайтов время на переход на новый стандарт, но никто особо не торопился. Google устали ждать и начали выкатывать обновление сами. Конечно, из-за этого некоторые сайты будут пока работать не очень шустро, но прогресс не стоит на месте, и многим компаниям придется шевелиться.

 

Chrome станет еще лучше – Google готовят новые полезные обновления – фото 1

 

Версия 84 также принесет важное нововведение – теперь многие сайты перестанут вас доставать вечным напоминаниями подключить уведомления. Еще в январе Google говорили о том, что теперь все уведомления и разрешения будут отключены по умолчанию, и вы сами будете вольны, включать их или нет.  

 

Веб-приложения также получат много улучшений. Появилась поддержка ярлыков для иконок приложений, над которыми работали Google и Microsoft, благодаря чему иконки веб-приложений будут работать, как в Android.

 

Chrome станет еще лучше – Google готовят новые полезные обновления – фото 2

 

А еще теперь можно делать так, чтобы экран оставался включенным, прямо через веб-страницы пока вам это нужно, как на смартфоне. Например, если вы читаете какую-то книгу онлайн, то вам не придется постоянно дергать мышку. Все это и многое другое доступно в новой версии Chrome, которая сейчас распространяется на Windows, Mac, Linux и Android.

 

Chrome станет еще лучше – Google готовят новые полезные обновления – фото 3

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Источник: Android Headlines

Chrome Google Android
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 15.07.2020

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Chrome станет еще лучше – Google готовят новые полезные обновления