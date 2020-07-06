Google Chrome станет еще менее прожорливым

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Проблемы с энергопотреблением в наши дни вышли на первый план, поэтому неудивительно, что этому уделяется немало внимания со стороны разработчиков софта. Так, по информации сетевых источников, в браузере Chrome тестируется новая функция, которая позволит устройствам прожить немного дольше. В планах Google внедрить новую фичу в сборках браузера для Windows, macOS, Linux, Android и Chrome OS, что позволит сэкономить заряд аккумулятора в смартфонах, ноутбуках, планшетах и прочих устройствах.

Прирост автономности

Чтобы уменьшить жор батарейки предложат ограничение таймеров JavaScript для страниц, работающих в фоновом режиме. Частота срабатывания таймеров составит не более одного раза в минуту. Фишка в том, что для фоновых вкладок нет потребности проверять позицию прокрутки или взаимодействие с рекламными материалами. За счет этого и удастся сэкономить заряд батарейки.

Первые тесты уже показали, что время работы устройства с пустой активной вкладкой и 36 работающими вкладками в фоне увеличилось на два часа. В процессе воспроизведения видео с YouTube при аналогичных условиях удалось добиться того, что продолжительность работы выросла на 36 минут по сравнению со стандартными значениями.

Ожидается, что первой новую функцию получит релизная сборка Chrome 86, ориентированная на настольные и мобильные устройства.

Источник: zdnet