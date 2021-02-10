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Google посягнул на сферу футбола для поддержания гендерного равенства и рекламы своего бренда

12.08.2023 103 0

Кому здесь больше выгода?

Google Pixel заключил партнерство с "Арсеналом" и "Ливерпулем" как официальный бренд смартфонов.

 

Будучи официальным мобильным телефоном команд Арсенала и Ливерпуля, Pixel будет предлагать болельщикам эксклюзивный контент и впечатление. Партнерство будет охватывать как мужские, так и женские команды, и Google будет использовать свои камеры Pixel на базе искусственного интеллекта для создания эксклюзивного контента как на поле, так и вне его.

 

google

 

Также будет создан сериал о женском футболе, он позволит фанатам заглянуть за кулисы женской Суперлиги, продемонстрировав тонкости игры на этом уровне, сериал будет доступен на YouTube. Также будут выпускаться видео с поля, снятые на Pixel, чтобы поддержать команды, пропагандировать футбол и рекламировать свои устройства соответственно.

 

Это партнерство – часть маркетинговой стратегии Google Pixel, а также шаг, который компания делает для поддержания равенства в спорте. На самом деле это очень крутое решение, оно откроет возможности для женского футбола, ведь, к сожалению, он не так популярен как мужской.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 12.08.2023
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Google посягнул на сферу футбола для поддержания гендерного равенства и рекламы своего бренда