Google посягнул на сферу футбола для поддержания гендерного равенства и рекламы своего бренда

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Кому здесь больше выгода?

Google Pixel заключил партнерство с "Арсеналом" и "Ливерпулем" как официальный бренд смартфонов.

Будучи официальным мобильным телефоном команд Арсенала и Ливерпуля, Pixel будет предлагать болельщикам эксклюзивный контент и впечатление. Партнерство будет охватывать как мужские, так и женские команды, и Google будет использовать свои камеры Pixel на базе искусственного интеллекта для создания эксклюзивного контента как на поле, так и вне его.

Также будет создан сериал о женском футболе, он позволит фанатам заглянуть за кулисы женской Суперлиги, продемонстрировав тонкости игры на этом уровне, сериал будет доступен на YouTube. Также будут выпускаться видео с поля, снятые на Pixel, чтобы поддержать команды, пропагандировать футбол и рекламировать свои устройства соответственно.

Это партнерство – часть маркетинговой стратегии Google Pixel, а также шаг, который компания делает для поддержания равенства в спорте. На самом деле это очень крутое решение, оно откроет возможности для женского футбола, ведь, к сожалению, он не так популярен как мужской.

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Источник: gizmochina