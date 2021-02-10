Google издевается над Apple, Lada Aura издевается над своими создателями, а Xiaomi продолжает делать любимое дело

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Самые интересные новости этой недели бережно собраны для вас в одном месте

Эта неделя была достаточно насыщенной на события, особенно ее окончание. Однако чуда не произошло, и можно снова немного отвлечься от кругооборота событий на новости из мира мобильных технологий.

Дочь ZTE под брендом Nubia неожиданно первой выпустит смартфон на обновленном и улучшенном Snapdragon 8+ Gen 2. Xiaomi продолжает штамповать новинки на своем копировальном аппарате. Nothing Phone(2) подорожает и перейдет в другую лигу.

Еврокомиссия продолжает затягивать гайки и придумывать новые экологические ограничения для производителей. Очередной "аналоговнетный" автомобиль от россиян и еще несколько диких новостей о летающих курьерах и Иисусе в прямом эфире.

Все это и еще много полезного смотрите в этом выпуске недельных новостей жарким летом.

Милый вид и мирное небо над головой.