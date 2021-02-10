Горячий нрав Snapdragon 8 Gen 1 не должен быть проблемой в Xiaomi 12

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Компания придумала как организовать отвод тепла внутри Xiaomi 12

Snapdragon 8 Gen 1 по всем прогнозам обещает быть довольно горячим. И этому охотно веришь с оглядкой на то каким был Snapdragon 888 и ту частоту, которую «выкрутили» в новом чипе. А это означает, что на начинку Xiaomi 12 упадет дополнительная нагрузка в виде лишних градусов. Компания намерена помочь электронным компонентам пережить «зной».

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Сегодня менеджер по продуктам Xiaomi на своей странице в Weibo сообщили о том, что в Xiaomi 12 предложат мощную и эффективную систему охлаждения. Обещано, что смартфон получил систему с «трехслойной материнской платой» для достижения необходимого эффекта с охлаждением. Площадь, на которой происходит отвод тепла составляет 2600 мм².

А чтобы пользователи могли оценить масштабность решения, опубликовали макет смартфона с зоной покрытия системы охлаждения в реальном масштабе. Похоже, что Snapdragon 8 Gen 1 действительно «парень» горячий и компании пришлось предложить большую площадь покрытия, где будет отводиться тепло.

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Будет ли толк от всех этих потуг, узнаем по результатам тестов серийных образцов Xiaomi 12 уже в следующем году. Есть скептики, которые уверены, что Android-флагманы 2022 года будут склонны к перегреву.

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Источник: weibo