Характеристики POCO M4 4G: бюджетный сегмент эволюционирует

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POCO M4 появится в двух версиях: с поддержкой 5G и без таковой

В прошлом месяце состоялась премьера POCO M4 Pro, который стал глобальным вариантом Redmi Note 11 5G на базе чипа Dimensity 810. Теперь компания готовит к выходу еще один смартфон из этой бюджетной серии — POCO M4 4G. Когда новинка выйдет на рынок, информации нет. А вот с характеристиками смартфона мы можем познакомиться.

Сетевые источники сообщили, что в качестве аппаратной платформы будет выступать решение от MediaTek. На передней панели установили дисплей с частотой обновления 90 Гц. POCO M4 4G обещана тройная тыльная камера с главным датчиком OmniVision OV64B40 на 64 Мп. В тандеме с ним будет работать ультраширик Sony IMX355 на 8-мегапикселей и 2 Мп датчик OmniVision OV2A. В качестве операционной системы предложат Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

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Напомним, что ранее в сети появлялось предсказание, что на рынок выйдет Redmi Note 11T Pro на базе чипе Qualcomm, который по своим характеристикам будет очень схож с POCO M4. Это заставляет строить догадки, что POCO M4 появится на рынке в двух версиях, которые точно будут отличаться чипами, где 5G-версия удостоится однокристальной системы Qualcomm.

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Источник: twitter