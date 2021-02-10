Готовятся к выходу бюджетки Lenovo K13 Pro и Lenovo K13 Note

358

Lenovo K13 Pro и Lenovo K13 Note получат емкие батарейки и чипы от Qualcomm

Lenovo среди тех компаний, кто показал, что китайский смартфон может быть не только дешевым, но и функциональным и качественным. Чтобы осилить рынок, китайцы пошли на покупку Motorola, но этим шагом они себя и закопали. За последние годы бренд успел схлопнуться и история марки Lenovo для многих считается завершенной. Но отчаянные попытки восстать из пепла компания все же продолжает делать.

Готовятся Lenovo K13 Pro и Lenovo K13 Note. Информация об этих смартфонах была замечена в консоли Google Play. Она дает понимание, что оба смартфона оснастили дисплеем с соотношением сторон 20:9 разрешением 1600х720 пикселей, а также операционной системой Android 11. «Прошка» базируется на Snapdragon 662, который работает в связке с 6 Гб оперативной памяти.

Lenovo K13 Note обладает чипом Snapdragon 480 и 4 Гб оперативной памяти. От смартфона ждут флеш-накопитель на 64/128 Гб и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч.

Кодовое имя Lenovo K13 Pro — Caprip, а Lenovo K13 Note — Сapri. Последнее из них ассоциируется с такими моделями как Moto G10 и Moto G10 Power. Lenovo K13 Pro может стать переименованной версией Moto G30.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: gsmarena