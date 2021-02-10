Готовится обновление MIUI 14 для Redmi Note 9, Redmi 9 и POCO M3!

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Вы уже даже и не надеялись, но...

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Фирменную оболочку Android от Xiaomi MIUI 14 планируется выпустить для серии смартфонов Redmi Note 9. Это новое обновление принесет множество новых функций и улучшений для популярной линейки бюджетных смартфонов.





Одним из главных изменений в MIUI 14 является новый язык дизайна, который имеет более современный и минималистичный вид. Пользовательский интерфейс станет более интуитивно понятным и простым в использовании благодаря переработанным программам.





С точки зрения производительности, ожидается, что MIUI 14 значительно улучшит серию Redmi Note 9. Xiaomi начала работать над устранением ошибок, обнаруженных в MIUI 13. Она применит новые методы оптимизации, чтобы смартфоны работали быстрее и плавнее с меньшим потреблением батареи.





Android 12 станет последним большим обновлением Android для этих моделей. После этого они больше не будут получать обновления Android. MIUI 14 готовится для смартфонов серии Redmi Note 9. Внутренние сборники, указанные ниже, подтверждают, что серия Redmi Note 9 получит MIUI 14.

Redmi 9 V14.0.0.1.SJCCNXM, V14.0.0.1.SJCMIXM, V14.0.0.1.SJCEUXM (lancelot)

Redmi Note 9 V14.0.0.1.SJOCNXM, V14.0.0.1.SJOMIXM, V14.0.0.1.SJOEUXM (merlin)

Redmi 9T V14.0.0.1.SJQMIXM (lime)

Обновление MIUI 14 для всех перечисленных моделей ожидается во 2-м квартале 2023 года. Все мы знаем, что со сроками выпуска обновлений в компании не всегда все совпадает с обещаниями, но будем надеяться, что на этот раз они не подведут.

Источник: xiaomiui.net