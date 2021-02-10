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Готовится обновление MIUI 14 для Redmi Note 9, Redmi 9 и POCO M3!

24.01.2023 17719 18

Вы уже даже и не надеялись, но...

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Фирменную оболочку Android от Xiaomi MIUI 14 планируется выпустить для серии смартфонов Redmi Note 9. Это новое обновление принесет множество новых функций и улучшений для популярной линейки бюджетных смартфонов.


Одним из главных изменений в MIUI 14 является новый язык дизайна, который имеет более современный и минималистичный вид. Пользовательский интерфейс станет более интуитивно понятным и простым в использовании благодаря переработанным программам.

 

Redmi-9-series-MIUI-14

 

С точки зрения производительности, ожидается, что MIUI 14 значительно улучшит серию Redmi Note 9. Xiaomi начала работать над устранением ошибок, обнаруженных в MIUI 13. Она применит новые методы оптимизации, чтобы смартфоны работали быстрее и плавнее с меньшим потреблением батареи.


Android 12 станет последним большим обновлением Android для этих моделей. После этого они больше не будут получать обновления Android. MIUI 14 готовится для смартфонов серии Redmi Note 9. Внутренние сборники, указанные ниже, подтверждают, что серия Redmi Note 9 получит MIUI 14.

 

  • Redmi 9 V14.0.0.1.SJCCNXM, V14.0.0.1.SJCMIXM, V14.0.0.1.SJCEUXM (lancelot)
  • Redmi Note 9 V14.0.0.1.SJOCNXM, V14.0.0.1.SJOMIXM, V14.0.0.1.SJOEUXM (merlin)
  • Redmi 9T V14.0.0.1.SJQMIXM (lime)

 

Redmi-note-9S

 

Обновление MIUI 14 для всех перечисленных моделей ожидается во 2-м квартале 2023 года. Все мы знаем, что со сроками выпуска обновлений в компании не всегда все совпадает с обещаниями, но будем надеяться, что на этот раз они не подведут.

 

Источник: xiaomiui.net

MIUI 14
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 24.01.2023

Комментарии

Всего комментариев: 18
 
 
Redmi 9 3/32 -1
SJCCNXM - Это для китайский версий
25.01.2023 15:02
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Петр 2
У кого 12.5.5 попробуйте регион Египет и перезагрузите.Мне сразу пришло.
25.01.2023 09:38
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Dead master -1
На 12Т не пришла
А натааш дай бог к НГ придет))
Если вообще придёт
25.01.2023 13:07
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М 0
Note 9 про. Нет ничего. Когда будет ?

Екатеринбург.
25.01.2023 08:31
Ответить
Злодій -2
Россиянам не будет ничего и никогда
25.01.2023 10:46
Ответить
Дмитрий 4
Сасни свинка. Пиратство никто не отменял.
25.01.2023 14:07
Ответить
Батыр 2
У моего редми нот 9 миу 12.5.5 будут ли 14 ???
25.01.2023 08:28
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ZEUS28 1
У меня есть редми 9 нот, честное после обновления мивай 13 начал работать с сбойями. Думаю в новом обновление, будет лучше чем прежней модель ;)
25.01.2023 08:15
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Zanna 3
У меня Redmi not 9 после обновления MIUI13 стал плохо работать, жду с нетерпением обновления, надеюсь все исправят.
25.01.2023 07:20
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Аксултан 2
Поко м3 еще 13 миюай не получил
25.01.2023 04:47
Ответить
Михаил 0
Уже 2 недели как пришло.
25.01.2023 12:33
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Ильяс 2
У меня Redmi 10A 4/64 и обновление нету miui 14
25.01.2023 01:09
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Urmat 4
А что мы лысые???
Редми Нот 11 где обновление?
24.01.2023 22:25
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Денис 3
Note 9 pro 13-ю не получил, какая 14-я?
24.01.2023 20:54
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Макс 1
Мой редми нот 9с уже вышла
24.01.2023 21:45
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Роман 0
13 миуи нот 9 про получил
24.01.2023 21:49
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Димка в попе мандаринка 0
Го там и не вписали
25.01.2023 07:03
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Евгений 1
Давно получили
25.01.2023 11:40
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