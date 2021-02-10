Говорят, Redmi K40 отличный «заменитель» флагманов: проверили лично так это или нет

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Протестировали субфлагман Xiaomi, который продают только в Китае: Redmi K40 будущий Poco F3

Redmi K40 — это смартфон в пику конкурентам, который в сравнении с прочими аналогами выглядит дешевле и выигрышнее по характеристикам. Это доступный «народный флагман», который продается только внутри Китая. Такое вот эксклюзивное приглашение фанатам присоединиться к празднику щедрости всего то за $300-400. И сейчас мы расскажем в подробностях, что это за мобильник, который нам будут предлагать, как Poco F3.

В целом Redmi K40 выглядит современно и стильно, в руке лежит более-менее удобно и производит приятное внешнее впечатление. Его точно не примут за творение третьего сорта, нужное визуальное впечатление он создает. Огорчает то, что 3,5 мм разъем для наушников посчитали ненужным атрибутом и карту памяти в смартфон не поставишь.

У дисплея Redmi K40 отличная цветопередача, контрастность и четкость. Матрица тут AMOLED и это явно понравится тем, кому нравится этот тип экрана. Но есть один недостаток, который некоторые посчитают критическим — отсутствие функции DC Dimming.

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Построен Redmi K40 на Snapdragon 870, как говорится с производительностью проблем не будет. И многим будет плевать, что по факту Qualcomm выдает за новый чип Snapdragon 865 с «подкрученными» частотами. Возможно, кому-то покажется странным, но Snapdragon 870 более удачная платформа, чем Snapdragon 888. А все потому, что она не греется и пенять на ее прожорливость также не придется.

В центре нашего внимания оказалась и камера, которая не блещет рекордными мегапикселями и производит впечатление уверенного среднего класса. Но реальность показала, что все же Xiaomi не дорабатывает по части камер в тех смартфонах, где ей приходится ухищряться ради привлекательного ценника. Впрочем, все подробности в нашем полном обзоре.