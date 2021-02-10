GPS следующий? В России могут отключить GPS, но россиянам предложили не напрягаться

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Время высоких технологий, безудержных развлечений и привычных вещей в России подходит к концу. Мы наблюдаем массовый исход или приостановку работы целого ряда иностранных компаний. Со своей стороны российские чиновники пытаются перекрыть россиянам доступ к не провластным источникам информации, блокируют социальные сети и громко заявляют о том, что игру в демократию пора заканчивать. Они считают, что Интернет не может быть бесконтрольным и обязан вещать только то, что выгодно российской власти.

Но при этом политики и чиновники излучают уверенность, что россияне прекрасно обойдутся без привычных вещей и их посыл — «не больно и хотелось». Пусть уходят иностранные компании, на их место придут другие по типу «дяди Вани» на замену Макдональдас и обойдемся своими силами. Такой же посыл исходит и от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который поднял тему блокировки GPS.

Российский чиновник сообщил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отключения РФ от GPS. При этом он заявил, что «напрягаться» по этому поводу точно не стоит. Ведь у «развитой» России есть ГЛОНАСС и сегодня каждый смартфон подключен к этой российской системе навигации. Правда, он не стал уточнять, что в спутниках системы ГЛОНАСС есть импортные комплектующие, доступ к которым могут перекрыть. А еще есть геодезическое оборудование, доступ к которому имеет только GPS и в условиях санкций найти ему альтернативу будет совсем непросто.

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Источник: риа новости