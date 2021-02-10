Графическая производительность Tensor G3 – на уровне Apple A14, Exynos 2200 и Dimensity 9000, он не конкурент новым чипам

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Графическая производительность на уровне ﻿﻿ПРОШЛОГО ГОДА﻿

Google не раскрывает подробностей графического процессора в составе Tensor G3, но неофициально известно, что у него 7 вычислительных блоков, как и у GPU Tensor G2 (Mali-G710). Насколько эффективен этот GPU? Энтузиаст Golden Reviewer провел несколько тестов, чтобы узнать.



Тест 3DMark Wildlife Extreme оценивает чипы на основе производительности, разделенной на среднюю мощность. G3 не очень хорошо работает – он примерно такой же быстрый, как Apple A14, и более медленный, чем Snapdragon 8 Gen 1.



Следует обратить внимание на результаты в тесте Dimensity 9200 от MediaTek. Он также использует Mali-G715 (с 11 вычислительными блоками), но был создан на 4-нм техпроцессе TSMC. Dimensity превосходит Tensor с большим отрывом, однако почти не отличается эффективностью.



В тесте GFXBench Aztec (Vulkan/Metal, 1440p за кадром) Dimensity снова обходит Tensor и предлагает почти вдвое большую частоту кадров, но также потребляет почти вдвое больше энергии – эффективность такая же.



В GFXBench (v3.1) разрыв между чипами Google и MediaTek меньше 1080p. Однако, учитывая энергопотребление, процесоры работают примерно одинаково эффективно.



По данным Golden Reviewer, 4-нм техпроцесс Samsung на 1,5-2 поколения отстает от 4-нм от TSMC. В более сложных тестах Tensor G3 просто неконкурентоспособен со сравнительно нынешними флагманскими чипами, не говоря уже о тех, которые выйдут в этом году – Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300.



Тensor G4, скорее всего, снова будет изготовлен на литографической фабрике Samsung. Однако есть слухи, что Google работает над собственным дизайном процессора.

Источник: GSMArena