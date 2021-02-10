График премьер Realme на осень

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В октябре выйдет серия Realme 9, а в сентябре компания отметится дебютом Realme 8i и Realme 8s

В стане Realme не утихает работа по созданию новых смартфонов. Не так давно компания отметилась анонсом realme GT и Realme GT Master Edition, а в перспективе анонс новинок в бюджетном сегменте. В частности, еще две модели должны пополнить линейку Realme 8, а также компания должна представить серию Realme 9.

Realme 8i

Сегодня появился график премьер новинок. Сообщается, что Realme 9 дебютирует в Индии в октябре. В сентябре же компания устроит анонс Realme 8i и Realme 8s, где последний первым удостоится чипа Dimensity 810.

Помимо нового процессора от MediaTek, Realme 8s предложит 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, операционную систему Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Емкость батарейки составит 5000 мАч, будет быстрая 33-ваттная зарядка, боковой сканер отпечатков пальцев, фронталка на 16 Мп и тройная основная камера с главным датчиком на 64 Мп.

Realme 8s

Realme 8i также будет выделяться среди прочих устройств наличием нового чипсета и в этой модели предпочтение отдано Helio G96. Смартфону приписывают 120-герцовый 6,59-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель UFS 2.2 на 128 Гб, селфи-камеру на 16 Мп и аккумулятор на 5000 мАч. На тыльной стороне должны установить систему из трех датчиков, где главный на 50 Мп и есть парочка «заглушек» на 2 Мп каждая.

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Источник: 91mobiles