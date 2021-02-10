MediaTek анонсировала чипы Helio G96 и Helio G88 для доступных смартфонов

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Helio G96 и Helio G88 позволят предлагать в недорогих мобильниках дисплеи с повышенной герцовкой и 64/108 Мп камеру

MediaTek продолжает развивать линейку чипов Helio G и сегодня представила две новинки: Helio G96 и Helio G88. Они пришли на смену Helio G95 и Helio G85, предлагают поддержку дисплеев с повышенной герцовкой и расширенные возможности для фотосъемки. Компания обещает с их приходом «невероятные мобильные приключения».

Helio G96 позволяет предлагать в смартфонах дисплеи разрешением FullHD + с частотой обновления 120 Гц, 108-мегапиксельную камеру и поддержку 4G LTE с двумя SIM-картами 4G. Чип Helio G88 поддерживает экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, камеру на 64 Мп и 4G VoLTE. Обе системы на чипе оснащены технологией MediaTek HyperEngine 2.0 Lite.

О Helio G96 известно, что он получил восемь процессорных ядер, два их которых Cortex-A76 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Заявлена поддержка оперативной памяти LPDDR4X, флеш-накопителя UFS 2.2 и реализован механизм интеллектуального управления ресурсами. Что касается Helio G88, то он также обладает 8 ядрами, но в качестве высокопроизводительных тут используется парочка ядер Cortex-A75, разогнанные до частоты 2,0 ГГц.

Когда на рынке появятся первые устройства с Helio G96 и Helio G88, компания не сообщается. Как и нет информации, какие из производителей готовят свои новинки с новыми чипами на борту.

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Источник: mysmartprice