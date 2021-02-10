Грандиозная распродажа OSCAL в честь 15-летия Aliexpress

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С 17 по 26 марта на Aliexpress пройдет масштабная распродажа, посвященная годовщине создания Aliexpress. Бренд OSCAL также присоединится к акции и порадует фанатов самыми низкими ценами на крутую технику. Можно будет приобрести отличные ударопрочные телефоны и планшеты. Давайте посмотрим, на что обратить внимание в первую очередь.

OSCAL PILOT 1

Это крутой флагманский смартфон с самым громким звуком, который обеспечивают динамики на 5 Вт со 138 дБ. Даже при занятиях экстремальным спортом или работой все будет отлично слышно. PILOT 1 оснащен сверхъярким светодиодным фонариком, что актуально в темное время суток. Его дальность – 18 метров, а также есть режим SOS для чрезвычайных ситуаций.

Аккумулятор с огромной емкостью 15000 мАч способен проработать до 71 дня в режиме ожидания. Скоростная 33-ваттная зарядка оперативно его подпитает в случае необходимости. OSCAL PILOT 1 оснащен камерой на 50 Мп с функциями AI, экраном с частотой обновления 90 Гц и яркостью 700 нит, а также операционной системой Android 15 с прошивкой DokeOS 4.0.

Стандартная цена – $279,98 , акционная – $145,59 . Ссылка для покупки .





OSCAL TIGER 13

OSCAL TIGER 13 получил основной сенсор Samsung JN1 на 50 Мп с возможностями искусственного интеллекта. Инструменты AI улучшают фотографии, делают их детализированными, яркими и естественными.

Телефону достался 6.67-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и операционная система Android 14 с DokeOS 4.0. Девайс отличается высокой производительностью и энергоэффективностью.

Стандартная цена – $299,98 , акционная – $140,59 . Ссылка для покупки .





OSCAL Pad 100

Отойдем от смартфонов и рассмотрим потрясающий планшет, который может похвастаться огромным экраном 2K. Дисплей отображает информацию четко, с высокой детализацией и приятными цветами. Процессор UNISOC TIGER T615 хорошо справляется с повседневными задачами, обеспечивая необходимую стабильность и быстродействие.

OSCAL Pad 100 делает возможным расширение памяти до 36 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Поддержка Bluetooth-клавиатуры и мыши позволяет заниматься работой и обучением. Это доступный аналог ноутбука. Pad 100 поставляется с бесплатным стилусом, подходящим для выполнения графических задач. Батарея емкостью 9000 мАч отрабатывает полный день и не нуждается в подзарядке.

Стандартная цена – $319,98 , акционная – $159,99 . Ссылка для покупки .

Другие крутые предложения от OSCAL можно посмотреть в официальном магазине Aliexpress. Там большой ассортимент и суперприятные прайсы.