Грустные новости для тех, кто ждал Xiaomi Mi A4?

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В 2014 году Google предложила миру Android One. Смысл программы был прост — создавать доступные устройства на стоковом Android и радовать их быстрыми апдейтами. И вот спустя четыре года с момента анонса программа практически мертва и в ее развитии почти никто не заинтересован.

Уйди, MIUI

В числе тех, кто подхватил идею с выпуском устройств в рамках Android One была Xiaomi. Ее Xiaomi Mi A1 в 2017 году пользовался неплохой популярностью, и самая идея выпускать смартфоны на «чистом» Android пришлась по душе пользователям. Более того, сторонников стоковой системы оказалось даже больше, чем MIUI.

В свое время компания организовала опрос пользователей, в котором предложила им отдать свой голос за MIUI 11 или «голый» Android. И, как оказалось, 57 респондентов хотели бы видеть на смартфонах Xiaomi нетронутую версию зеленого робота. Компания решила удалить результаты плебисциты дабы не компрометировать собственную оболочку. Тем не менее, она прислушалась к чаяниям пользователей, выпустив продолжение: Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A3 и Xiaomi Mi A3 Lite.

Xiaomi на «голом» Android ждать не стоит?

2020 год должен был ознаменоваться выходом Xiaomi Mi A4, но все чаще звучат прогнозы, что Xiaomi Mi A3 может так и не обрести преемника.

Сегодня целый ряд средств массовой информации растиражировали новость, что компания прекращает создание устройств в рамках программы Android One, со ссылкой на издание SmartDroid, где автор одного из материалов рассуждал на тему того, что проект Android One изжил себя и мало кому из производителей он интересен. Была упомянута и Xiaomi, но дело в том, что напрямую источник не указал об отказе компании от серии Xiaomi Mi A.

Лишь косвенно подтверждает отказ от линейки тот факт, что до сегодняшнего дня нет никаких слухов и утечек о Xiaomi Mi A4. Кроме того, в пользу того, что Xiaomi могла принять решение об отказе участвовать в программе Android One то обстоятельство, что в этом году разработчики несколько раз «наступали на грабли» с обновлением для Xiaomi Mi A3, а также откровенно запаздывали с выпуском апдейтов. Именно неудачи с программным обеспечением могли подтолкнуть компанию отказаться от выпуска устройств на «чистом» Android.

Целый ряд изданий обратились напрямую в пресс-службу Xiaomi с просьбой внести ясность в вопросе дальнейшей судьбы серии Xiaomi Mi A. Ждем официальный комментарий от компании, чтобы точно знать, появится ли еще в модельном ряду Xiaomi смартфон с «чистым» Android.

Источник: gsmarena, smartdroid

Xiaomi Mi A4 выйдет или смартфоны со стоковым Android неинтересны компании?