Xiaomi Mi A4 выйдет или смартфоны со стоковым Android неинтересны компании?

742

Когда в 2017 году свет увидел Xiaomi Mi A1, он был достаточно тепло принят аудиторией. Он шустро работал, весьма солидно выглядел, стоил недорого и особенно пришелся по душе тем, кто хотел смартфон Xiaomi со стоковым Android.

С претензией на хорошее качество съемки вышел уже Xiaomi Mi A2, где в придачу пользователь вновь получил «чистый» Android. В прошлом году представили Xiaomi Mi A3, который уже не вызвал былого энтузиазма и, похоже, что пользователи охладели к подобным аппаратам, не «опороченным» MIUI.

Что с Xiaomi Mi A4?

Год нынешний уже перевалил за свой экватор и до сегодняшнего дня ничего не слышно о возможном выходе Xiaomi Mi A4. Как правило, о планах компании выпустить ту или иную модель мы слышим задолго до анонса от инсайдеров. Но в случае с преемником Xiaomi Mi A3 они хранят молчание и нет предпосылок ждать его премьеру.

В числе причин отказа компании дальше развивать линейку недорогих устройств на стоковом Android может стать тот факт, что она изменила свою стратегию и взяла ориентир на выпуск топовых смартфонов, а все доступные модели выходят под маркой суббренда Redmi. Кроме того, известный поставщик утечек Digital Chat Station сделал заявление, что нет никаких предпосылок, что в этом году выйдут новинки в рамках серии Mi CC. Напомним, что Xiaomi Mi A3 стал по сути переименованной версией Xiaomi Mi CC9e. Не будет продолжения этой модели — не будет прототипа для создания Xiaomi Mi A4.

Но это лишь предположения, которые нуждаются еще в подтверждении. Хотя, логики они не лишены и Xiaomi Mi A4 действительно может не выйти. По крайней мере, в этом году.

Источник: notebookcheck

Xiaomi начала отправку бета-версию Android 10 на Redmi Note 7

Прямо сейчас Xiaomi Mi Band 5 за $22,87