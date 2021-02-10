Грустный Xiaomi Mi Band 6, гроздь новинок от Xiaomi, обиженная Apple и оживет ли Huawei

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Суббота на календаре, а это означает, что пришло время подвести итоги недели, собрав самые интересные новости и события. Тем более, что во вторник новостной выпуск мы «прогуляли», поэтому исправляемся и вещаем обо всем любопытном на что мы обратили внимание.

Несколько интересных новостей подкинул на этой неделе чипмейкер Qualcomm. Во-первых, он взялся за создание игровой приставки на базе Android. А во-вторых, анонсировали чип Snapdragon 780G, созданный по 5-нанометровой технологии. И есть и не самая радостная новость — дефицит чипов Qualcomm никуда не делся и в этом году его вряд ли удастся побороть.

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На этой неделе появился повод почтить память мобильного подразделения LG, которое должны прикрыть, а также посетовать на то, что Motorola продолжает жить в своем мире, оторванном от реалий. Она уверенно держит курс на закат и может повторить судьбу LG. А вот Samsung может стать спасителем Huawei, если возьмется за производство чипа Kirin 9000L.

Недоумеваем по поводу последней рекламы Samsung, которая вдруг решила напомнить всем, какой классный чип Exynos 2100. А также грустим о том, что наши широты недостаточно хороши для смартфонов iQOO. Очередной повод для сожаления — игровой iQOO Z3, появившийся в Китае.

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Оцениваем дизайн OnePlus Nord N1 и Realme GT Neo, а также думаем над тем, что же в этот раз нам будет впаривать Apple, чтобы продать iPhone с меньшей челкой. Рассказываем, чем вызвал гнев концерна из Купертино один из сотрудников и радуемся за обладателя заявления Стива Джобса о приеме на работу, написанного им собственноручно.

И завершает наш дайджест подборка новостей от Xiaomi. Главная из них — 29 марта станет днем масштабного ивента, где покажут немало новинок, среди которых самой доступной станет фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 6, но и он же обещает быть, пожалуй, главным разочарованием пресс-мероприятия. Все подробности — на видео.