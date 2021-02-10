GTA 6 на Android и iOS – это возможно? Rockstar Games может презентовать игру на мобильных платформах

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GTA 6 может выйти на Android и iOS

Игры серия Grand Theft Auto одни из самых любимых игроков. Уже легендарная Grand Theft Auto V объединяет миллион людей по всему миру и по-прежнему возглавляет чарты Steam и других игровых сервисов и платформ. Grand Theft Auto San Andreas вызывает ностальгию и теплые воспоминания о детстве.

Некоторые игры студии Rockstar Games уже адаптировались под мобильные устройства: Grand Theft Auto San Andreas, Grand Theft Auto Vice City, GTA III, Bully и другие. Но сейчас эти игры не вызывают удивления и есть на наших смартфонах уже более 10 лет. Фанаты франшизы мечтают увидеть более актуальную игру и студия пока не удосужилась перенести даже GTA IV и GTA V, но разговоры уже идут о преемнице. Однако перенос такой сложной и масштабной игры как GTA 6 на Android и iOS создает несколько логических проблем.

Учитывая ожидаемый масштаб и сложность GTA 6, справиться с ограниченными аппаратными ресурсами мобильных устройств может оказаться непросто. Игра будет иметь графику высокого разрешения, сложные физические движители и большие элементы открытого мира, расширяющие границы ограничений мобильного оборудования. Даже GTA 5, размер которой приближается к 150 ГБ, не сможет вместить все игровые файлы на смартфонах, обычно имеющих 256 ГБ памяти. Ну и конечно недостаток мощности, памяти и охлаждения делают невозможным на данном этапе появление этой игры на мобильных устройствах.

Облачные игровые сервисы, такие как GeForce Now, запускают игры на мощных удаленных серверах, предоставляя геймерам доступ к ним на широком спектре устройств. И это реально возможное решение проблемы для многих. Но следует помнить, облачные игровые сервисы нуждаются в скоростном интернете.

Rockstar могла бы запустить свой сервис вроде GeForce Now для получения большей прибыли. Это и принесет больше прибыли Rockstar, и позволит большему числу пользователей поиграть в GTA 6. Но с другой стороны, насколько удобно будет играть такую масштабную игру на смартфонах.

Актуальный список игр студии Rockstar Games на мобильных устройствах можете посмотреть здесь: Android﻿| IOS

Источник: gsmchina