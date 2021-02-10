Хакеры могли взломать iPhone сотрудников Госдепартамента США

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За девятью чиновниками могла вестись слежка с использованием ПО Pegasus

Не менее девяти iPhone, принадлежащих сотрудникам Госдепартамента США, были взломаны, сообщило издание Reuters. Успешная кибератрака была предпринята при помощи шпионского программного обеспечения Pegasus, созданного сотрудниками израильской компании NSO Group. Информацией об этом инциденте поделились четыре источника, знакомые с произошедшим.

Сообщается, что взломаны были устройства сотрудников Госдепа США, которые либо находятся в Уганде, либо занимаются вопросами стран в Восточной Африке. Кто и с какой целью предпринял кибератаку, не сообщается. В свою очередь компания NSO Group в своем заявлении сообщила о том, что у нее нет подтверждения тому, что злоумышленники использовали ее средства взлома.

Вместе с тем они намерены провести расследование факта взлома по запросу издания Reuters. Если подтвердится тот факт, что имел место взлом и инструментами, созданными NSO Group, компания заблокирует их и инициирует судебное разбирательство по данному факту. Израильтяне готовы к сотрудничеству с любыми государственными органами и готовы предоставить полную информацию, которой они будут владеть.

На данный момент Apple, Государственный департамент США и официальные лица посольства Уганды в Вашингтоне отказались от комментариев.

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Источник: reuters