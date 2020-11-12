Халява закончилась: Google Фото станет платным в следующем году

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Одно из самых популярных приложений на Android – Google Фото – перестанет хранить ваши фотографии бесплатно, начиная со следующего года.

Google планирует отключить самую лучшую опцию своего приложения Google Фото. Начиная с 1 июня 2021 года, любые новые фотографии или видео высокого качества, которые вы загружаете на сервера Google, будут засчитываться в общий облачный диск размером всего 15 ГБ. В него будут также входить документы, слайды и электронные таблицы Google Workspace.

После того как ваше облачное хранилище заполнится «до краев», вам придется заплатить за подписку Google One, которая расширит количество свободного места.

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В то же время любые фотографии и видео высокого качества, которые вы загрузили до 1 июня, не будут засчитываться в этот лимит, чтобы вы могли решить, хотите ли вы пользоваться большим объемом информации. Как обычно, владельцам смартфонов Google Pixel не придется беспокоиться о приобретении дополнительного хранилища.

Под фотографиями и видео «высокого качества» воспринимаются файлы, которые сервис сжал так, чтобы они занимали меньше места. С момента выхода приложения Google Фото одним из его лучших аспектов стало то, что вы смогли загружать свои фотографии и видео, не беспокоясь о том, что впоследствии придется что-то удалять.

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По словам самих Google, изменение правил сохранения файлов позволит компании идти в ногу с растущим спросом на облачное хранение. Чтобы подготовить людей к изменениям, Google планирует внедрить новый инструмент, который, по ее словам, поможет пользователям Google Фото легче управлять резервным копированием контента – за оплату подписки вы получите дополнительные функции вроде удаления смазанных фото и быстрого редактора.

Цена на подписку Google One не меняется. Как и раньше, 2 доллара в месяц дают доступ к 100 ГБ памяти.

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Источник: The Verge



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