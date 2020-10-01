Google выкатили полезное обновление своему приложению Google Фото

2010

Помимо презентации своих новых смартфонов, Google не забыла представить обновление некоторых своих сервисов – одним из них стал Google Фото.

Главными звездами вчерашней презентации Google стали долгожданные новинки Pixel 4a 5G и Pixel 5. Однако компания не забыла про свое программное обеспечение – некоторые сервисы также получили обновление. Среди них оказалось привычное для многих приложение Google Фото. Графический редактор программы для работы с фотографиями был полностью переработан для Android.

Новый редактор Google Фото теперь использует специальное «колесо» для работы с изображением. Появилась и новая вкладка «Предложения», на которой размещены опции «Улучшение», «Портрет ч/б» и «Яркие цвета».

В подменю «Настройка» вы найдете следующие инструменты: Размытие, Цветовой фокус, Яркость, Контрастность, Белая точка, Выделение, Тени, Черная точка, Насыщенность, Тепло, Оттенок, Тон кожи, Синий тон, Выделение цвета и Виньетка. При выборе инструмента появляется линия подбора интенсивности каждого эффекта.

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Ключевым дополнением к Pixel 4a 5G и Pixel 5 стала функция «Портретный свет», который использует машинное обучение для улучшения освещения на лицах в портретных снимках. Он, в частности, может применяться абсолютно на любой фотографии из вашей галереи. В настоящее время это эксклюзив для новых Pixel, но, возможно, скоро эта функция станет всеобщим достоянием.

Обновленное приложение Фото начнет отправляться на Android-смартфоны уже сегодня.

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Источник: Engadget



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