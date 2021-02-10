Характеристики бюджетного Nokia G50

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Компания HMD Global стала наследницей мобильного подразделения Nokia и вот уже скоро исполнится пять лет, как она пытается завоевать рынок, используя легендарное имя. Похвастаться компании особо нечем, «возвращение легенды» хоть и состоялось, но сам бренд в нынешнем его состоянии по силе и авторитету далек от «той Nokia». Но это не мешает HMD Global и дальше искать пути завоевать лояльность пользователей.

Очередной новинкой станет Nokia G50, который должен взять титул доступного 5G-смартфона компании. Аппарат успел отметить в базе данных бенчмарка Geekbench, что позволило узнать, что в его основе лежит чип Snapdragon 480 с пиковой частотой 2,04 ГГц, есть 4 Гб оперативной памяти и операционная система Android 11.

По информации с сайта сертификационного ведомства TENAA, Nokia G50 обладает станет 6,82-дюймовым IPS‑дисплеем разрешением HD+, 2/4/6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64/128/256 Гб. Весит новинка 220 грамм и внутри корпуса с габаритами 173,83х77,68х8,85 мм скрывается аккумулятор емкостью 4850 мАч.

В активе Nokia G50 сканер отпечатков пальцев на боковой грани, селфи-модуль на 8-мегапикселей и четырехкомпонентная основная камера с главным сенсором на 48 Мп.

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Источник: 91mobiles