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Характеристики дисплея Realme GT Neo 2

17.09.2021 437 3

Realme GT Neo 2 получит практически флагманский дисплей

На следующей неделе состоится премьера смартфона Realme GT Neo 2, который станет продолжением удачного realme GT Neo. Помимо инсайдеров рассказывает о новинке и сама компания, которая сегодня похвасталась тем, какой дисплей она получит.

 

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Это будет плоская AMOLED-панель Е4 от Samsung с пиковой яркостью 1300нит. Ее диагональ составит 6,62 дюйма и разрешение FullHD+, а частоту обновления доведут до 120 Гц. Это будет адаптивная матрица, способная подстраивать герцовку под тот контент, который отображается. Частота обновления станет варьироваться от 30 Гц до 120 Гц.

 

Характеристики дисплея Realme GT Neo 2 – фото 1

 

Немаловажно и то, что в Realme GT Neo 2 предложат поддержку функции DC Dimming, способную снизить негативное влияние ШИМа на глаза. В числе фишек экрана упоминается 10240 степеней яркости для тонкой настройки дисплея под внешнее освещение.

 

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Известно, что Realme GT Neo 2 получит дисплейный сканер отпечатков пальцев, чипсет Snapdragon 870 (Dimensity 1200 в еще одной версии) , до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 65 Вт. Обещана инновационная система охлаждения, селфи-модуль на 16 Мп и тройная тыльная камера 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп.

 

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Источник: 91mobiles

Realme GT Neo 2
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.09.2021

Комментарии

Сулейман Гадаборшев 0
что с частотой отклика?
17.09.2021 14:29
Сулейман Гадаборшев 0
что с частотой отклика?
17.09.2021 14:29
Сулейман Гадаборшев 0
а что с частотой отклика?
17.09.2021 14:29

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Характеристики дисплея Realme GT Neo 2