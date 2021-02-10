Характеристики дисплея Realme GT Neo 2

437

Realme GT Neo 2 получит практически флагманский дисплей

На следующей неделе состоится премьера смартфона Realme GT Neo 2, который станет продолжением удачного realme GT Neo. Помимо инсайдеров рассказывает о новинке и сама компания, которая сегодня похвасталась тем, какой дисплей она получит.

Читать также: Представлена выносливая бюджетка Realme C25Y ﻿

Это будет плоская AMOLED-панель Е4 от Samsung с пиковой яркостью 1300нит. Ее диагональ составит 6,62 дюйма и разрешение FullHD+, а частоту обновления доведут до 120 Гц. Это будет адаптивная матрица, способная подстраивать герцовку под тот контент, который отображается. Частота обновления станет варьироваться от 30 Гц до 120 Гц.

Немаловажно и то, что в Realme GT Neo 2 предложат поддержку функции DC Dimming, способную снизить негативное влияние ШИМа на глаза. В числе фишек экрана упоминается 10240 степеней яркости для тонкой настройки дисплея под внешнее освещение.

Читать также: Дебютировал Realme Band 2 с датчиком SpO2 ﻿

Известно, что Realme GT Neo 2 получит дисплейный сканер отпечатков пальцев, чипсет Snapdragon 870 (Dimensity 1200 в еще одной версии) , до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 65 Вт. Обещана инновационная система охлаждения, селфи-модуль на 16 Мп и тройная тыльная камера 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: 91mobiles