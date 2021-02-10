Представлена выносливая бюджетка Realme C25Y

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Realme C25Y получил прилично памяти и емкую батарейку, но сэкономили на чипе

Рынок Индии приоритетный для Realme, поэтому не удивительно, что именно тут первыми выходят новинки компании. На этот раз пополнение случилось в бюджетной линейке устройств. Была представлена модель Realme C25Y, которая ориентирована на потребителей с ограниченным бюджетом и готовых мириться с чипом UNISOC в смартфоне.

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Realme C25Y построен на базе Unisoc T610, обладает 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Руководит работой устройства операционная система Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI и емкость аккумуляторной батареи составит 6000 мАч.

На передней панели Realme C25Y установлен IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+. В активе смартфона фронтальная камера на 8-мегапикселей, сканер отпечатков пальцев на задней панели, порт USB Type-C, слот для двух симок и 3,5 мм разъем для наушников. На задней панели установили три сенсора 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Весит смартфон 200 грамм и оценили его в $150.

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Источник: twitter