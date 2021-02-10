Дебютировал Realme Band 2 с датчиком SpO2

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Realme Band 2 стал альтернативой Xiaomi Mi Band 6

Бренд Realme, который принадлежит известной китайской компании Oppo, помимо смартфонов взялся за выпуск носимых гаджетов и прочей электроники. Сегодня он представил Realme Band 2 — фитнес-браслет для народа и первой страной, где его начали продавать, стала Малайзия.

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Realme Band 2 получил 1,4-дюймовый цветной TFT‑дисплей разрешением 320х167 пикселей с максимальной яркостью 500 нит. Внутри корпуса с габаритами 259,8х24,6х12,1 мм установили батарейку емкостью 204 мАч, которая позволит прожить носимому гаджету до 12 дней. Сам фитнес-браслет водонепроницаем и позволяет совершать погружение в воду на глубину до 50 метров.

Браслет Realme Band 2 предлагает коллекцию из 50 циферблатов, и поддержку 90 спортивных режимов, включая ходьбу, бег, езду на велосипеде, плавание и другие. Гаджет получил пульсометр, датчик мониторинга сна, датчик измерения уровня кислорода в крови SpO2 и магнитную зарядку.

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Оценили Realme Band 2 в $34 в Малайзии. Ожидается, что в октябре он появится в Индии, а вот в каких странах его еще будут продавать, неизвестно.

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Источник: gizchina