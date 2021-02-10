Характеристики Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 SE: обошлись без флагманских платформ

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Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 SE будут крепкими середняками

На 16 июня запланирована премьера серии Honor 50. Она знаковая и важная для компании. Именно с нее начнется отсчет новой истории Honor, которая «откололась» от материнской компании и возвращается на рынок с устройствами обладающими сервисами Google и чипом Qualcomm.

В рамках линейки выйдет минимум три модели, где помимо базовой еще представят Honor 50 Pro и Honor 50 SE 5G. Незадолго до релиза в сеть слили почти все характеристики новинок. Honor 50 SE 5G станет единственной моделью серии с чипом от MediaTek и выбор пал на процессор Dimensity 900. Смартфон оснастят 6,78-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, фронталкой на 16 Мп и батарейкой емкостью 4000 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой.

Габариты корпуса составили 164,73х75,63х8 мм при весе 191 грамм. Основная камера тройная 100 Мп (f/1.9) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). Скорее всего, с разрешением главного датчика источник ошибся и стоит ждать 108 Мп модуль.

Honor 50 5G — центральная модель серии или упрощенный вариант Honor 50 Pro. В его основе лежит чип Snapdragon 778G и питает смартфон батарейка на 4300 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт. Экран диагональю 6,57 дюйма, матрица OLED и разрешение FullHD+. Фронталка на 32 Мп и основная камера обладает четырьмя сенсорами 108 Мп (f/1.9) + 8 Мп (ширик, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (датчик для макросъемки). Весит Honor 50 5G около 175 грамм при габаритах 159,96х73,76х7,78 мм.

Honor 50 Pro получил тот же чип и основную камеру, что и Honor 50. Отличия касаются фронтальной камеры, которая в «прошке» двойная 32 Мп + 12 Мп. Уменьшили емкость аккумулятора до 4000 мАч, но увеличили мощность зарядки до 100 Вт. Еще одно отличие — дисплей, который тут диагональю 6,72 дюйма. Матрица AMOLED и разрешение FullHD+. Габариты Honor 50 Pro — 163,46х74,66х8,05 мм при весе 187 грамм. Все три смартфона будут работать под управлением фирменной оболочки Magic UI 4.2.

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Источник: 91mobiles