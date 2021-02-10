Характеристики Honor X20 Max: для тех, кто соскучился по планшетофонам

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Honor X20 Max должен предложить достойную производительность и солидную автономность

В августе состоялась премьера Honor X20, который предложил 120-герцовый дисплей, чипсет Dimensity 900 и быструю зарядку мощностью 66 Вт. В целом у компании получился сбалансированный среднего класса смартфон для пользователей не готовых платить много за мобильник. Теперь компания готовит к релизу Honor X20 Max — увеличенную версию «обычного» X20.

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Кодовое имя новинки «Кинг-Конг» и ее модельный номер KKG-AN70. Это будет 5G-смартфон с большим 7,2-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+. За производительность Honor X20 Max будет отвечать 6-нанометровый процессор Dimensity 1100, а за автономность — аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт.

Honor X10 Max

Новинке приписывают стереодинамики и функцию виртуального расширения памяти, которая в последнее время стало особенно модной. Обещают прокачать и камеру, но вот какой она будет и какие улучшения получит по сравнению с предшественником, не сообщается. Как и нет подробностей о времени выхода Honor X20 Max и тех регионах, где его планируют официально продавать.

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Источник: gizmochina