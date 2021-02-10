Honor обошла Xiaomi и Apple на одном из крупнейших рынков смартфонов

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Honor стремительно растет на рынке Китая

Сегодня Honor полностью отдельная от Huawei компания. Свой путь на рынке, своя стратегия, свой штат сотрудников и свои поставщики. У Honor нет никаких препятствий для работы на рынке и компания устремилась отвоевывать утраченные позиции. Первые и серьезные успехи уже есть.

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Так, пришло сообщение, что Honor стала третьим по величине брендом в Китае по итогам июля, обойдя такие компании как Apple и Xiaomi. По данным консалтингового агентства Cinno Reasearch, первое и второе место по результатам работы в июле заняли Oppo и Vivo, отгрузив на рынок 5,6 млн и 5,3 млн соответственно. Четвертое место досталось Xiaomi с 3,9 млн поставленных устройств и на пятой позиции оказалась Apple, чьи отгрузки в Китае составили 3 млн устройств.

Еще в январе нынешнего года доля смартфонов Honor на рынке Китая составляла всего 3%. Но с того времени компания начала наращивать свою долю, где главная ставка сделана на рынок Китая. По итогам июля поставки мобильных устройств на локальном рынке составили 28,68 млн и в годовом исчислении рост составил 28,6%. Ключевым драйвером роста стали 5G-смартфоны, отгрузки которых составили 22,83 млн и это 79,6% от общего объема всех поставленных мобильных устройств.

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Источник: chinadaily