По стопам Huawei: теперь и сама Honor создает суббренд

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Honor может доверить выпуск носимых устройств отдельному бренду

Отдельные подразделения известных брендов — старая как мир история. Уже мало кого удивляет, когда материнская компания представляет своего «отпрыска» и говорит о том, что «посмотрите, дитя превзойдет родителя». В случае с Honor изначально никто не скрывал, что устройства этого бренда скроены при одобрении и поддержке Huawei.

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Правда, затем «родитель» словно наблюдал за новым брендом издалека и пытался всячески откреститься от того, что это его «дитя». А потом и вовсе вынужден был продать, чтобы не губить «кровинушку» и позволить ей выйти из-под санкций США. Суверенная Honor продолжила свой путь на рынке и уже сама готова дать путевку в жизнь суббренду.

О том, что компания намерена выделить один или несколько брендов для различных сегментов устройств, заявил на днях исполнительный директор Honor. Уже и имя для первой «дочки» готово и зарегистрировано — "Xingyao Terminal Co. Ltd." Но кроме собственно имени, больше никакой точной информации нет. Есть лишь слухи, что суббренд будет отвечать за выпуск носимых устройств. Остается ждать пояснений от Honor, чем займется вновь созданный суббренд и за какие продуктовые линейки он будет отвечать.

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Источник: gizchina