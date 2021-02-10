Характеристики Honor X30 Max слили за день до анонса

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Кроме большого дисплея у Honor X30 Max ничего особо примечательного не будет

На завтра запланирована премьера Honor X30 Max, который станет редким смартфоном на рынке с большим дисплеем. До оглашения всех характеристик остается немного времени, но уже сегодня инсайдеры готовы удовлетворить любопытство и раскрывают подробности о новинке.

Honor X30 Max предложит ЖК-экран диагональю 7,09 дюйма разрешением 2280х1080 точек и здесь же на передней панели установили 8-мегапиксельную фронтальную камеру. В основе смартфона лежит чип Dimensity 900, который работает в паре с 8 Гб оперативной памяти.

Пользователям предложат на выбор две модификации с 128 Гб и 256 Гб постоянной памяти. Основная камера удостоилась двух датчиков изображения 64 Мп + 2 Мп. В активе Honor X30 Max будет сканер отпечатков пальцев на боковой грани, стереодинамики, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт. В цветовой палитре корпусов предложат три цвета: черный, синий и фиолетовый.

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Источник: gizmochina