Характеристики Honor X7 и Honor X9: очередной пример ребрендинга

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На глобальный рынок выведут Honor Play 30 Plus и Honor X30, дав другие названия

На днях Honor объявила, что 29 марта она устроит свою очередную презентацию, в рамках которой покажет новинки серии X. Речь идет о моделях Honor X7, Honor X8 и X9 Pro 5G. Интересно, что неделю назад Honor X8 уже был анонсирован, но компания не огласила ценники на него. Похоже, что на предстоящей презентации Honor озвучит прайс на эту модель и те рынки, где ее будут продавать.

Не так давно Honor провела закрытую презентацию новинок в ОАЭ и один из ее участников слил в сеть подробности о них. Судя по всему, Honor X7 станет глобальным вариантом Honor Play 30 Plus, который вышел в Китае еще в декабре прошлого года. Устройство оснащено 6,74-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1600х720 точек, чипсетом Dimensity 700, 4/6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной.

Поставляться Honor X7 будет с предустановленной ОС Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0, фронтальным модулем на 5 Мп и двойной тыльной камерой 13 Мп + 2 Мп (датчик глубины). Предложит смартфон поддержку двух симок, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, будет сканер отпечатков пальцев, слот для карт microSD, порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Honor X9 также станет результатом ребрендинга. На этот раз для глобального релиза сменят нейминг Honor X30, который дебютировал в конце прошлого года. Это смартфон, обладающий чипом Snapdragon 695, 6/8 Гб оперативки и флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб. Питать аппарат станет батарея емкостью 4800 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой (до 80% за полчаса).

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Обладать Honor X9 будет 6,81-дюймовым IPS-экраном разрешением 2388х1080 точек, боковым сканером отпечатков пальцев, селфи-модулем на 16-мегапикселей и тройной тыльной камерой 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Работать он станет под управлением Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0.

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Источник: gizmochina