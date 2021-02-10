Характеристики и цена Samsung Galaxy A12s

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Samsung Galaxy A12s предложит фирменный чип и емкую батарейку

Смартфоны А-серии в модельном ряду Samsung являются одними из самых конкурентоспособных. Эта линейка постоянно пополняется новинками и на подходе еще одна модель — Galaxy A12s. Само название указывает на то, что это будет лишь немного прокаченная версия «обычного» Galaxy A12. Ключевые изменения произойдут по части аппаратной платформы.

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На этот раз предпочтение отдано фирменному процессору Exynos 850, тогда как предшественник обладал SoC Helio P35. Еще один апгрейд случился по части софта, когда на смену Android 10 пришел Android 11. Доступен Samsung Galaxy A12s будет в трех цветах: белый, черный и синий. В Европе его будут предлагать в двух модификациях с 4/64 Гб и 4/128 Гб памяти по цене 180 и 200 евро соответственно.

Все прочие характеристики должны дублировать те, которые предлагает Galaxy A12. Это означает, что Galaxy A12s получит Infinity-V-экран диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч, порт USB Type-C и четверную тыльную камеру с датчиками 48 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: twitter