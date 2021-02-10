Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic: новый чип и больше памяти

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Смарт-часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic получат больше внутренней памяти, мощный и энергоэффективный 5-нм процессор

11 августа Samsung проведет ежегодное мероприятие Unpacked, на котором представит ряд своих новинок. В числе дебютантов окажутся смарт-часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, которые первыми предложат операционную систему Wear с оболочкой One UI Watch, а создавали ее усилиями Google и Samsung.

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В числе преимуществ нового софта указывается доступ к магазину Google Play и поддержка большого количества приложений, чем не могла похвастаться Tizen. Естественно, что в новых условиях потребуется больше места для хранения и Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic это предложат. Со ссылкой на свои источники издание Sammobile сообщило, что все модели новых смарт-часов удостоятся 16 Гб постоянной памяти.

Это вдове больше, чем предлагали Galaxy Watch 3. Одной из фич One UI Watch на базе Wear станет то, что приложения, которые пользователь будет устанавливать на смартфон, автоматически станут загружаться на смарт-часы. Поэтому 4 Гб или 8 Гб встроенной памяти недостаточно для того, чтобы пользователи могли в полной мере ощутить все преимущества новой функции.

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Еще одним важным новшеством умных часов Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic станет установка нового 5-нанометрового чипа Exynos W920, который в 1,25 раза производительнее Exynos 9110 и почти в 9 раз превосходит его по графической мощности.

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Источник: sammobile