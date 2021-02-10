Экраны флагманов серии Samsung Galaxy S20 начали зеленеть

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Пользователи считают, что в некоторых Galaxy S20 установлены бракованные дисплеи

Несмотря на то, что Samsung использует в смартфонах линейки Galaxy S20 одни из лучших на рынке дисплеев и собственного производства — от болячек они не избавлены. Так, целый ряд пользователей флагманов пожаловались на позеленение экранов. Появилась проблема не сразу, а спустя год после использования смартфона и первые отзывы о болячке появились весной нынешнего года.

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«Инфицирование болезнью» начинает проявляться по-разному. Одни говорят о том, что первые симптомы, что с экраном что-то не так — это появление зеленых пятен на нем. Постепенно их «колония» растет и захватывает практически всю рабочую область дисплея. Самое неприятное, что зеленая «чума» приводит к тому, что экран полностью зеленеет и пропадает изображение. Хотя тач продолжает реагировать на прикосновения.

Другие отмечают, что сперва на экране появляется мерцание и рябь, а спустя некоторое время он перестает нормально работать и что-то отображать. Дисплей демонстрирует сплошное зеленое изображения и пользоваться устройством абсолютно невозможно.

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Все попытки вылечить смартфоны посредством отката к заводским настройкам не приводят к желаемому результату. Единственный выход — замена дисплея в сервисном центре. Сама Samsung отрицает массовость проблемы. Среди причин поломки она называет падение, программный сбой и попадание влаги внутрь. Но пользователи считают, что это отговорки и имеет место проблема на аппаратном уровне по причине установки дефектных экранов.

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Источник: hothardware