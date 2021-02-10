Характеристики и изображение Realme V23 5G

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Типичный средний класс

Сразу несколько смартфонов Realme прошли сертификацию в китайском ведомстве TENAA с индексами RMX3372, RMX3574, RMX3571 и RMX 3575/6. Ожидается, что аппарат с модельным номером RMX3571 выйдет на рынок как Realme V23 5G.

В базе данных China Telecom была найдена информация о технических характеристиках Realme V23 5G, а инсайдеры дополнили картину сведениями о его цене, а также показали то, как будет выглядеть новинка. Она станет преемницей прошлогоднего Realme V13 5G, который мог похвастаться дисплеем с частотой обновления 90 Гц, чипом Dimensity 700, тройной камерой с 48 Мп датчиком во главе и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

Новый Realme V23 5G будет оснащен 6,58-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, а вот будет ли он предлагать повышенную герцовку, информации нет.

Основная камера по-прежнему предлагает три датчика с ключевым сенсором на 48 мегапикселей и парочкой модулей по 2 Мп каждый. Для селфи и видеозвонков предложили датчик на 8-мегапикселей. В основе Realme V23 5G будет лежать процессор Dimrnsity 810 (номер модели MT6833P) в связке с 8 Гб оперативной памяти, а собственной предложат 128/256 Гб.

Отпечаток пальца встроили в клавишу на боковой панели. Скорее всего, работать Realme V23 5G будет под управлением Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. Весит новинка 186 грамм при габаритах 163,8 x 75,1 x 8 мм. На выбор предложат только черный и белый цвета. Дебют Realme V23 5G стоит ждать уже в апреле и ценник на него должен стартовать с отметки $267.

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Источник: gizmochina