Характеристики и пресс-рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra

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Ориентир на поклонников серии Galaxy Note

Можно не сомневаться, что в феврале состоится премьера линейки Samsung Galaxy S22. Самым технически совершенным будет Galaxy S22 Ultra, главными фишками которого станут камеры, поддержка стилуса и дизайн а-ля Galaxy Note. Известный инсайдер Ишан Агарвал выложил качественные рендеры смартфона, чтобы развеять любые сомнения в том, как будет выглядеть новинка.

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На общем фоне Galaxy S22 Ultra выделяют габариты и «угловатый» дизайн. Спереди новинка будет выглядеть точь-в-точь как Galaxy Note 20: изогнутый по кромкам дисплей и отверстие под фронтальную камеру по центру верхней части. Акцент также сделан на то, что здесь предложат стилус и специальный отсек для его хранения.

На передней панели Galaxy S22 Ultra установили 2Х Dynamic AMOLED-дисплей разрешением 3088х1440 точек с частотой обновления 120 Гц, прикрывает который закаленное стекло Gorilla Glass Victus+. Матрица будет LTPO для адаптивного переключения частоты обновления в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц.

Габариты корпуса составили 163,3х77,9х8,9 мм и вес 228 грамм. Столь внушительный вес Galaxy S22 Ultra объясняется не только присутствием стилуса, но и аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки и беспроводной на 15 Вт. Флагману приписывают стереодинамики AKG, фронтальную камеру на 40 Мп, защиту от воды IP68 и фирменную оболочку One UI 4.1 на базе Android 12.

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В основной камере главным будет датчик на 108 Мп Super Clear Lens, ассистировать которому будет ультраширик на 12 Мп и парочка телеобъективов с поддержкой 3-кратного и 10-кратного оптического зума. Заявлена поддержка 12-битной записи HDR и автоматической настройки частоты кадров.

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Источник: twitter