Samsung Galaxy S22 Ultra c Exynos 2200 протестировали в бенчмарках: уровень Snapdragon 8 Gen 1?

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Прикинули производительность Exynos 2200

Несмотря на отмененную презентацию и серьезный скепсис со стороны экспертов, Samsung сегодня все же представила мобильную систему на чипе Exynos 2200. Если посмотреть на те характеристики, которые озвучила компания, то есть ряд вопросов. Так, выглядит достаточно странным тот факт, что Samsung не стала оглашать частоту работы вычислительных ядер, ограничившись лишь информацией об их количестве в трех кластерах.

Предпочла Samsung и не озвучивать те цифры, которые набирает Exynos 2200 в бенчмарках, не указала, насколько он мощнее предшественника. Не стала компания и точно говорить о том, что серия Galaxy S22 будет первой с новым чипом. Было лишь озвучено, что однокристальную систему начали массово производить.

Сегодня сетевой информатор Ишан Агарвал решил дополнить картину Exynos 2200 цифрами по результатам его теста в различных бенчмарках. Якобы это результаты забега Samsung Galaxy S22 Ultra. По итогам теста в AnTuTu флагман набрал 965 874 балла, а в Geekbench результат составил 1108 и 3516 баллов в одноядерном и многоядерном тесте соответственно. Наконец, устройство показало 109 кадров в секунду в обычном тесте GFXbench Aztec.

Для сравнения Xiaomi 12 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 1 в однопоточном тесте Geekbench набирает 1149 балла и 3651 в многопоточном. В AnTuTu же его результат 1 003 024 «попугая», хотя у ряда обзорщиков результат выходил около 967 тысяч баллов. Делать однозначные выводы станем только по результатам тестов серийных устройств с Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1.

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Источник: twitter