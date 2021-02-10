Характеристики iQOO 8 и iQOO 8 Pro: максимум за минимальный прайс?

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iQOO 8 и iQOO 8 Pro обещают быть интересными флагманами. Компании осталось вновь предложить симпатичный прайс, чтобы они стали хитами

17 августа состоится премьера iQOO 8 и iQOO 8 Pro, которые займут позицию флагманов в модельном ряду суббренда Vivo. В соответствии со статусом Pro-версия будет выделяться набором топовых черт, а каких именно, сегодня рассказал один из китайских инсайдеров.

По данным источника, iQOO 8 Pro станет первым устройством на рынке с новейшим AMOLED E5 дисплеем от Samsung. Он изогнут по краям, разрешение составило 2К и диагональ 6,78 дюйма. Построен смартфон на Snapdragon 888+, предлагает аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой, которая способна зарядить его полностью всего за 19 минут. Можно будет восполнить ресурс батарейки и по беспроводу на мощности 50 Вт.

iQOO 8 Pro предложит до 12 Гб оперативной памяти (с возможностью виртуального ее расширения на 4 Гб), флеш-накопитель до 256 Гб, операционную систему Android 11 с оболочкой OriginOS. А активе новинки будет Hi-Fi аудиочип, дисплейный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и тройная тыльная камера 50 Мп (Sony IMX766, карданный стаб) + 48 Мп (сверхширик, Sony IMX 598) + 16 Мп (телеобъектив, OIS).

По своим характеристикам iQOO 8 станет чуть упрощенной версией «прошки». Так, разрешение экрана будет FullHD+, емкость батарейки уменьшится до 4350 мАч и основная камера состоит из сенсоров 48 Мп (Sony IMX598) + 13 Мп (сверхширик) + 13 Мп (телеобъектив). Сканер отпечатков пальцев в дисплее должен быть оптическим и не упоминается поддержка технологии беспроводной зарядки. По проводу же iQOO 8 можно также заряжать на мощности 120 Вт.

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Источник: weibo