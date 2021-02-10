Характеристики камер всех Apple iPhone 15

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48-мегапиксельная революция

Из разніх источников в сеть попали характеристики камер линейки Apple iPhone 15. Сайт SparrowsNews собрал их вместе и проанализировал.



iPhone 15 и iPhone 15 Plus

Основная камера 48 МП, f/1.6

Ультраширокоугольная 12 МП, f/2.4



Стандартные модели iPhone 15 делают значительный шаг в возможностях камеры благодаря обновлению основной камеры с 12 МП до 48 МП. Хотя они не будут использовать датчик изображения Sony IMX803, который есть в iPhone 14 Pro, они также получат датчики Sony. Есть предположение о внедрении многослойных сенсоров, что может привести к улучшению скорости создания кадра и лучшей работе в условиях слабого освещения.



iPhone 15 Pro

Основная камера 48 МП, Sony IMX803, f/1.78

Телефотокамера 12,7 МП, f/2.8

Ультраширокоугольная 13,4 МП, f/2.2



iPhone 15 Pro достались еще лучшие камеры. Как и у предшественника, главная обладает сенсором Sony IMX80. Есть противоречивые сообщения о возможном обновлении датчика до IMX903. Добавление телеобъектива и усовершенствованного сверхширокоугольника обещает улучшить качество изображений и большую детализацию.



iPhone 15 Pro Max

Основная камера 48 МП, Sony IMX803, f/1.78

Перископическая телефотокамера 12,7 МП, f/2.8

Ультраширокоугольная 13,4 МП, f/2.2



Изюминкой системы камер iPhone 15 Pro Max станет перископический телеобъектив. Эта инновация обеспечит новые возможности оптического увеличения от 5x до 10x. Перископический объектив обещает исключительную производительность и качество даже в условиях слабого освещения благодаря двухслойному транзистору и улучшенному соотношению сигнал/шум. Уменьшенная до 6 мм толщина диафрагмы будет способствовать детализации видео.