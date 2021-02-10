Характеристики Moto Edge X и Edge S30 открыл регулятор

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Новинки обещают быть достойными

Есть основания полагать, что в декабре Motorola представит два новых смартфона и оба будут топового уровня. Новинками будут Moto Edge S30 и Moto Edge X, которые уже прошли процедуру сертификации в китайском сертификационном центре TENAA.

Так, в базе данных регулятора обнаружена модель с номером XT2175-2, которая может выйти на рынок Китая как Moto Edge S30. На глобальном же рынке она может быть известна как Moto G200. Габариты корпуса новинки составили 168х75,5х8,8 мм и весит он 202 грамма. На передней панели установили IPS‑дисплей диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 144 Гц и разрешением FullHD+.

В качестве аппаратной платформы упомянут восьмиядерный процессор и, предположительно, речь идет о Snapdragon 888+. Moto Edge S30 получит 6/8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128/256/512 Гб. Питать аппарат станет аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Для основной камеры приготовили три датчика изображения, где главный на 108-мегапикселей. Работать гаджет будет под управлением операционной системы Android 11.

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Как Moto Edge X смартфон будет продаваться на китайском рынке, а для выхода на глобальный рынок его могут переименовать в Motorola Edge 30 Ultra. В активе устройства OLED-дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц, 6/8/12/16 Гб оперативной памяти, 64/128/256/512 Гб постоянной памяти, батарейка на 4700 мАч с быстрой 68-ваттной зарядкой. Moto Edge X предложит дисплейный сканер отпечатков пальцев, операционную систему Android 11, селфи-камеру на 60 Мп и тройная основная камера 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп.

В качестве аппаратной платформы гаджет должен предложить процессор Snapdragon 8 Gen 1. И есть шанс, что новинка станет первым смартфоном на рынке с топовым процессором от Qualcomm, обойдя Xiaomi 12.

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Источник: gizmochina