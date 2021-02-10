Характеристики OnePlus 10T: OnePlus 10 Pro прокачали и упростили одновременно

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По части мощности и скорости зарядки он превзойдет OnePlus 10 Pro, а вот дисплей и камера чуть проще, а емкость батареи меньше

Слухи и утечки о новых смартфонах — явление постоянное и обычное. Не обошли они стороной и OnePlus 10T, который обещает стать более доступной версией OnePlus 10 Pro. Правда, будет ряд параметров, по которым новинка обойдет актуальный флагман компании.

Например, инсайдеры говорят о том, что OnePlus 10T удостоится новейшего чипа Snapdragon 8+ Gen 1, который пришел на смену первому поколению. Ему приписывают чуть улучшенные показатели по производительности, энергопотреблению и отводу тепла. К числу улучшений на фоне OnePlus 10 Pro стоит упомянуть и мощность быстрой зарядки, которую довели до 150 Вт, тогда как у флагмана она на 80 Вт. Наращиваем зарядки компания коменсирует установку в OnePlus 10T батареи на 4800 мАч против 5000 мАч у OnePlus 10 Pro.

Если верить источнику, то премьера OnePlus 10T состоится в конце июля и в качестве страны, где он дебютирует кроме Китая, называют Индию. Флагман должен предложить 6,7-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+ (у OnePlus 10 Pro QuadHD+) и частотой обновления 120 Гц, 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гб.

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Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп и на тыльной стороне установят три сенсора 50 Мп (Sony IMX766) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросенсор). Обещаны NFC, линейный вибромотор, дисплейный сканер отпечатков пальцев, поддержку 5G, 4G LTE, 2×2 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, SBC и aptX HD и LDAC. На китайском рынке смартфон будет предлагаться с ColorOS, а за его пределами — OxygenOS на базе Android 12. Поговаривают, что в Китае за OnePlus 10T могут просить от $447 до $596, а в Индии ценник может быть в районе $640.

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Источник: 91mobiles