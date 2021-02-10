Характеристики Oppo Reno6: без откровений

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Oppo прокачает Reno5 Pro и выдаст его за Reno6

Не секрет, что готовится к анонсу Oppo Reno6, несмотря на то, что предшественник всего несколько месяцев назад вышел на рынок. Известный в своих кругах сетевой информатор Digital Chat Station рассказал о том, какими чертами новинку наделит компания.

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По его данным Oppo Reno6 должен получить AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц и круглым отверстием под фронталку на 32-мегапикселя. Аппаратной основной смартфона станет чип Dimensity 1200, а емкость аккумулятора составит 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Основная камера будет четверной и главный датчик разрешением 64-мегапикселя.

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Беглого взгляда на характеристики на Oppo Reno6 достаточно, чтобы понять, что новинка своими параметрами практически повторяет Oppo Reno5 Pro. Отличия лежат в плоскости аппаратной платформы и емкости аккумулятора. Получается, что в компания возьмет за основу уже существующую модель и чуть-чуть прокачает ее по части производительности, а также батарейке добавят немного миллиампер, чтобы покрыть возросшую мощность.

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Помимо стандартного Oppo Reno6 должны выпустить Reno6 Pro и Reno6 Pro+, которые могут получить чипы от Qualcomm и чуть более интересные камеры.

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Источник: 91mobiles