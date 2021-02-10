Xiaomi и Oppo уже достаточно скоро планируют представить фирменные 5G-чипы

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Ожидается, что до конца нынешнего года или уже в начале следующего Oppo и Xiaomi покажут свои процессоры для 5G-смартфонов

Сейчас на рынке мобильных чипов для 5G-смартфонов лидируют MediaTek и Qualcomm, их продукцию активно приобретают производители мобильных устройств. Но и сами смартфоностроители не прочь начать создавать собственные мобильные процессоры, чтобы снизить

Еще в прошлом году в сети активно ходили разговоры, что Oppo нацелена на создание собственного чипа и вливает приличные средства, чтобы в итоге получить его. Заявку на то, чтобы начать предлагать фирменные чипы, Xiaomi сделала еще в 2017 году, но дальше выхода одного процессора дело не пошло. Тем не менее, в этом году Xiaomi подтвердила, что идею создать собственный чип она не забросила и активно инвестирует в это направление.

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И вот теперь пришло сообщение, что Oppo и Xiaomi находятся почти в шаге от презентации собственных 5G-чипов. Их премьера должна состояться в конце 2021 года или уже в начале 2022 года. Есть предположение, что создавать процессоры компаниям помогает чипмейкер UNISOC. Учитывая вес компании и ее успехи на ниве создания процессоров, не самый удачный партнер.

Но его выбор можно объяснить тем, что Unisoc — это китайский производитель процессоров. А сейчас стоит цель поднять полупроводниковую промышленность Китая на новый уровень. Поднебесная вливает огромные средства в то, чтобы начать массово производить микросхемы своими силами.

Не стоит ждать того, что Xiaomi и Oppo уже скоро смогут поставить на поток выход смартфонов с фирменными чипами. Их производство процесс трудоемкий и затратный, как по времени, так и средствам. Без платформ Qualcomm и MediaTek они еще долго не смогут обходиться.

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Источник: androidauthority