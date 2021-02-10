Характеристики POCO F4 GT: ребрендинг подтвержден, но одна отличительная деталь все же нашлась

590

Для глобальной версии Redmi K50 Gaming Edition селфи-камеру предложили попроще

Завтра состоится премьера POCO F4 GT, который станет очередным подтверждением того, что практика ребрендинга диктует правила существования суббренда POCO. Уже известно, что новинка станет глобальным вариантом Redmi K50 Gaming Edition, который открыл парад новинок линейки Redmi K50. Авторитетное издание Winfuture подтвердило эту информацию и рассказало о том, что кое-какое отличие все же будет.

Сообщается, что POCO F4 GT оснастили 6,67-дюймовой AMOLED‑панелью с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, защищает которую закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Аппаратной основой устройства станет платформа Snapdragon 8 Gen 1. Обещают 8 Гб оперативки и 128/256 Гб встроенной памяти.

Емкость аккумуляторной батареи POCO F4 GT составит 4700 мАч и предложат быструю зарядку на 120 Вт. На тыльной стороне установят сет из трех датчиков, где главный Sony IMX686 на 64-мегапикселя. О дополнительных сенсорах источник ничего не рассказал, но с оглядкой на Redmi K50 Gaming Edition несложно догадаться, что это будут ультраширик на 8 Мп и 2 Мп сенсор для макросъемки.

Читать также: Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro дали о себе знать ﻿

Заявлено, что разрешение селфи-камеры составит 16 Мп, тогда как у Redmi K50 GE модуль на 20 Мп. Вчерашний рендер показал, что доступен POCO F4 GT будет в черном, сером и желтом цветах.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: winfuture