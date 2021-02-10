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Рендер POCO F4 GT: погоня за клонированием

24.04.2022 594 7

Копия Redmi K50 Gaming Edition с другим логотипом

На следующей неделе, 26 апреля, состоится презентация игрового POCO F4 GT. Это будет глобальная версия Redmi K50 Gaming Edition, доступного сейчас только в Китае. Была надежда, что банальной переклейкой шильдика дело не завершится и компания внесет коррективы во внешний вид новинки. Но в случае с этой моделью вторгаться в экстерьер не стали.

 

Рендер POCO F4 GT: погоня за клонированием – фото 1

 

В сеть выложили рендер POCO F4 GT. Лицевая панель представляет собой отражение современных трендов, где пытаются достичь максимально полезной площади дисплея, уменьшая до минимума рамки и перенося фронтальную камеру в круглое отверстие. Общая "кровь" из Redmi K50 Gaming Edition прослеживается в оформлении тыльной панели. Стеклянная спинка с ломаными линиями, реализуемыми и в блоке основной камеры для демонстрации общего стиля. На выбор предложат черную и серую окраску, а также яркий желтый цвет, который выбивается из стиля Xiaomi, но вписывается в корпоративные расцветки самой POCO.

 

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POCO F4 GT должен предложить 120-герцовую AMOLED-панель диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, платформу Snapdragon 8 Gen 1, батарею на 4700 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой и ОС Android 12 с надстройкой. камеру 64 Мп+8 Мп+2 Мп. Ожидается, что POCO F4 GT выйдет в двух модификациях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти.

 

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Источник: xiaomiui

POCO F4 GT
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.04.2022

Комментарии

Всего комментариев: 7
 
 
Den Snig 0
Дякую, що ви публікувати новини почали окрім російської ще і на українській мові. І за вашу позицію щодо війни росії проти України. Здоровья вам та рідним. Любимо Одесу маму та чекаємо перемоги над орками. Зі святом Великодня. Христос Воскрес! Слава Україні!
24.04.2022 12:48
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nuraddin rozmetov 2
Пидарас! Что ещё сказать. Ты должен быть вне политики жополиз! Боишься за своё очко ,закрывайся нахрен! Я не русский,но украинский язык не понимаю. Гейропеец недоделанный.
24.04.2022 11:00
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Артем -1
Чмо тупорылое! Тебе даже ума не хватает посмот
реть, что есть русскоязычная и украиноязычная версия сайта. Ты тупое создание не хочешь перейти на русскоязычный вариант, а сразу отрываешь свой ебучий рот и кидаешься с оскорблениями. Тупорылое чмо, уебуй, если что-то не нравится. Чище вроздух станет и никто за тобой уебок рыдать не будет. Сгинь zомбоящер, чтобы я тубя тут больше не видел, ушлепок тупорылый
24.04.2022 11:11
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valikas 2
Зато ты доделанный пальцем еблан, который срет там где есть. Ничего не мешает молча удалиться, нет, надо плюнуть его "высочество" черномазого еблана обидели. А может тупой пидарас ты, не думал, что это так?
24.04.2022 11:13
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Vetal Chevdar 1
Ещё один украинизировался. Нечего брать пример с Саши Ляпоты!!!
24.04.2022 10:52
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Евгений Кудашкин 1
что произошло???теперь новости будут на Украинском языке?)))
24.04.2022 10:37
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Артем 0
А если присмотреться, утырок?
24.04.2022 11:11
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Рендер POCO F4 GT: погоня за клонированием