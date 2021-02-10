Рендер POCO F4 GT: погоня за клонированием

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Копия Redmi K50 Gaming Edition с другим логотипом

На следующей неделе, 26 апреля, состоится презентация игрового POCO F4 GT. Это будет глобальная версия Redmi K50 Gaming Edition, доступного сейчас только в Китае. Была надежда, что банальной переклейкой шильдика дело не завершится и компания внесет коррективы во внешний вид новинки. Но в случае с этой моделью вторгаться в экстерьер не стали.

В сеть выложили рендер POCO F4 GT. Лицевая панель представляет собой отражение современных трендов, где пытаются достичь максимально полезной площади дисплея, уменьшая до минимума рамки и перенося фронтальную камеру в круглое отверстие. Общая "кровь" из Redmi K50 Gaming Edition прослеживается в оформлении тыльной панели. Стеклянная спинка с ломаными линиями, реализуемыми и в блоке основной камеры для демонстрации общего стиля. На выбор предложат черную и серую окраску, а также яркий желтый цвет, который выбивается из стиля Xiaomi, но вписывается в корпоративные расцветки самой POCO.

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POCO F4 GT должен предложить 120-герцовую AMOLED-панель диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, платформу Snapdragon 8 Gen 1, батарею на 4700 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой и ОС Android 12 с надстройкой. камеру 64 Мп+8 Мп+2 Мп. Ожидается, что POCO F4 GT выйдет в двух модификациях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти.

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Источник: xiaomiui