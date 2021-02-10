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Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro дали о себе знать

25.04.2022 113 0

Должны отличаться, прежде всего чипами

Компания Xiaomi, продукты которой полюбили за доступность и оптимальное сочетание характеристик и стоимости, сосредоточилась на флагманском сегменте. В конце прошлого года она представила серию Xiaomi 12, состав которой планирует расширить за счет Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro.

 

Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro дали о себе знать – фото 1

 

Перспектива выхода этих моделей вполне ожидаема и прогнозируема. Правда, дефицит идей и неуемное желание расширять линейку устройств любыми доступными способами, все чаще толкают компанию на путь ребрендинга. И вот в случае с Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro прибегнут к этой же стратегии. Стало известно, что эти модели станут лишь глобальными версиями Redmi K50S и Redmi K30S Pro, которые будут продаваться исключительно на рынке Китая.

 

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О такой трансформации рассказал ресурс Xiaomiui, которому удалось «распотрошить» прошивку и найти подтверждения, изложенным фактам, в Mi Code. Там же были найдены сведения, что Xiaomi 12T и Redmi K50S предложат чипсет от MediaTek, а Xiaomi 12T Pro и Redmi K50S Pro будут построены на Snapdragon 8 Gen 1+. К сожалению, это все сведения о новинках, которые удалось разузнать. Предположительное время выхода устройств — август-октябрь 2022 года.

 

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Источник: xiaomiui

Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.04.2022

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Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro дали о себе знать