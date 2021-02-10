Характеристики Realme Q5 Pro и Realme Q5i: «прошка» самая интересная

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Realme Q5 Pro может стать одной из версий Realme GT Neo 2

На 20 апреля назначена премьера серии Realme Q5 в Китае. Сегодня один из сетевых информаторов готов поделиться информацией о новинках. Их будет минимум три и сейчас речь пойдет, прежде всего, о Realme Q5 Pro и Realme Q5i.

По данным источника, Realme Q5 Pro удостоится 6,62-дюймового OLED-экрана разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсета Snapdragon 870 и фронтальной камеры на 16-мегапикселей. Смартфон предложит дисплейный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой. Габариты корпуса Realme Q5 Pro составили 162,9х75,8х8,65 мм и на его тыльной стороне установили тройную камеру с датчиками 50 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросенсор).

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Realme Q5i модель попроще, которой достались процессор Dimensity 810, IPS-матрица диагональю 6,58 дюйма разрешением FullHD+ и селфи-камера на 8-мегапикселей. Для основной камеры выбрали два датчика 13 Мп + 2 Мп и емкость батареи составила 5000 мАч.

Что касается базового Realme Q5, то ему приписывают 6,58-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullHD+, фронталку на 8 Мп, двойную тыльную камеру с главным датчиком на 48 Мп, до 12 Гб оперативки и до 256 Гб постоянной памяти. Внутри установят неизвестной модели восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,4 ГГц и аккумуляторную батарею на 5000 мАч.

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Источник: gizmochina