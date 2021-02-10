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Характеристики Samsung Galaxy A13: 5G и быстрая зарядка как у флагманов Samsung

09.10.2021 274 0

Galaxy A13 станет одним из самых доступных 5G-смартфонов компании

Samsung готовит к анонсу доступный 5G-смартфон — Galaxy A13. Правда, его появление в продаже перспектива отдаленная. По слухам, до прилавков магазинов он доберется только в январе следующего года и ценник будет далек от того, чтобы назвать его низким с оглядкой на те характеристики, которые предложит смартфон.  

 

Характеристики Samsung Galaxy A13: 5G и быстрая зарядка как у флагманов Samsung – фото 1

 

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По данным сетевых информаторов, Galaxy A13 будет базироваться на Dimensity 700, предложит 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. В активе смартфона будет порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и дисплей диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+.

 

Характеристики Samsung Galaxy A13: 5G и быстрая зарядка как у флагманов Samsung – фото 2

 

Основная камера предложит три модуля, где основной разрешением 50-мегапикселей со светосилой f/2.0. Его дополнят ультрашириком на 8 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. В плане дизайна это будет обычный и ничем не выделяющийся аппарат, предложивший каплевидный вырез в экране. Для основной камеры не стали делать отдельную площадку, вмещающую все модули. Здесь предпочли расположить датчики отдельно друг от друга. Ожидаемая цена на смартфон — $290.

 

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Источник: zouton

Samsung Galaxy A13
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.10.2021

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Характеристики Samsung Galaxy A13: 5G и быстрая зарядка как у флагманов Samsung