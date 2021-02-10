Samsung объявила о задержке с внедрением 3-нм техпроцесса

511

Похоже, что первые серийные 3-нм чипы появятся не ранее 2023 года

На данный момент 5-нанометровый техпроцесс является самым передовым в литейном производстве, который освоили чипмейкеры и выпускают чипы с применением его норм. В следующем году обещают переход на рельсы 4-нанометровой технологии, а первыми чипами, созданными с ее использованием, должны стать Dimensity 2000 и Snapdragon 898. Причем продукт MediaTek может стать лидером в этой гонке.

Читать также: Дорогая раскладушка Samsung рискует остаться без гарантии из-за любопытного счетчика ﻿

Следующий шаг — 3-нанометровый техпроцесс. Пару лет назад Samsung представила узлы 3GAE (3-нм Gate-All-Around Early) и 3GAP (3-нм Gate-All-Around Plus), обещая значительное снижение энергопотребления и повышение общей производительности. Представляя технологию в 2019 году, компания заявляла, что 3-нм техпроцесс сможет предложить 35% прирост производительности при 50% снижении потребления энергии в сравнении с 7LPP техпроцессом.

Изначально ожидалось, что пробное производство может стартовать с дня на день, но теперь пришло сообщение, что Samsung переносит его на 2022 год. В планах компании и выпуск 2-нм чипов, но не ранее 2025 года. Интересно, что ранее TSMC заявила о том, что массовое производство процессоров с использованием 3-нм техпроцесса начнется не ранее 2023 года. В планах выпуск в 2022 году 4-нм чипа для iPhone.

Читать также: Samsung придется отложить выход своих флагманов ﻿

Отсрочка внедрения нового техпроцесса может объясняться тем, что перед чипмейкерами стоит более важная задача — справиться с дефицитом чипов. В приоритетах удовлетворение спроса на процессоры, а не спешка с внедрением новых технологий.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: gizmochina